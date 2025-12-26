  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» хорош, но «Сити» на верном пути»
3

Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» хорош, но «Сити» на верном пути»

Пеп о борьбе за титул: предпочел бы опережать всех на 10 очков.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о борьбе за титул в АПЛ.

«Я бы предпочел опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет очень хорошо, но мы тоже на верном пути.

Сейчас конец декабря, и мы боремся в Лиге чемпионов, в АПЛ, в полуфиналах Кубка лиги, скоро Кубок Англии.

Ряд наших важных игроков возвращается, так что давайте шаг за шагом, игра за игрой, посмотрим, что будет происходить», – сказал Гвардиола.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14201 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Ман Сити» в X
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп может уйти из «Сити» летом. В списке преемников Мареска, Компани, Эмери и даже Зидан
сегодня, 06:00
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
вчера, 14:05
Главные новости
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
19 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
28 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
29 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
29 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
52 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Видео с объявлением о переходе Эндрика из «Реала» – самое популярное в инстаграме «Лиона» за все время. Ролик собрал более 16 млн просмотров
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
3 минуты назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Лепехин о возможном возвращении российских команд: «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло»
39 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
39 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55