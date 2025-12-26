Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» хорош, но «Сити» на верном пути»
Пеп о борьбе за титул: предпочел бы опережать всех на 10 очков.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о борьбе за титул в АПЛ.
«Я бы предпочел опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет очень хорошо, но мы тоже на верном пути.
Сейчас конец декабря, и мы боремся в Лиге чемпионов, в АПЛ, в полуфиналах Кубка лиги, скоро Кубок Англии.
Ряд наших важных игроков возвращается, так что давайте шаг за шагом, игра за игрой, посмотрим, что будет происходить», – сказал Гвардиола.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Ман Сити» в X
