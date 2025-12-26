Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»

Глава «Крыльев»: мы перестали платить агентские и не будем это делать.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов » Дмитрий Яковлев заявил, что у клуба нет трансферного запрета.

В июле арбитражный суд Москвы взыскал более 923 млн рублей с «Крыльев» по иску «РТ‑Капитал». Самарцы обжаловали решение, но апелляция была отклонена.

В декабре в департаменте коммуникаций РФС сообщили, что РФС ожидает от «Крыльев» плана погашения долга, после чего будет принято решение о возможном снятии трансферных ограничений с самарцев.

«К сожалению, агентские группы имеют возможность вмешиваться в медиапространство и создавать непонятный ажиотаж. Иногда читаю их и просто смешно.

Есть желание агентов что‑то где‑то заработать – для них это хорошо и нормально. Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас есть возможность делать трансферы с точки зрения баланса и РПЛ , РФС, которые дают лицензию, аккредитацию. У нас нет запрета на трансферную политику», – сказал Яковлев.