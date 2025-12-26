  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
21

Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»

Глава «Крыльев»: мы перестали платить агентские и не будем это делать.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что у клуба нет трансферного запрета.

В июле арбитражный суд Москвы взыскал более 923 млн рублей с «Крыльев» по иску «РТ‑Капитал». Самарцы обжаловали решение, но апелляция была отклонена.

В декабре в департаменте коммуникаций РФС сообщили, что РФС ожидает от «Крыльев» плана погашения долга, после чего будет принято решение о возможном снятии трансферных ограничений с самарцев.

«К сожалению, агентские группы имеют возможность вмешиваться в медиапространство и создавать непонятный ажиотаж. Иногда читаю их и просто смешно.

Есть желание агентов что‑то где‑то заработать – для них это хорошо и нормально. Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас есть возможность делать трансферы с точки зрения баланса и РПЛ, РФС, которые дают лицензию, аккредитацию. У нас нет запрета на трансферную политику», – сказал Яковлев.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14201 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
агенты
logoКрылья Советов
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Дмитрий Яковлев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вице-президент РФС Соловьев допустил снятие очков с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам: «Будь готов к наказанию, если не можешь выполнить обязательства»
вчера, 12:10
РФС изменил правила лицензирования клубов. Усилен финансовый контроль по ходу сезона, за нарушения могут запретить регистрацию новых игроков
вчера, 11:56
РФС может начать снимать очки с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам («РБ Спорт»)
вчера, 08:16
Инсинье готов рассматривать предложения от топ-клубов России. Экс-вингер «Наполи» и сборной Италии с лета без команды
25 декабря, 19:15
Агент Лички Николаев: «Из России звонят, но без конкретики. Предложения от команд из второй восьмерки РПЛ неинтересны»
25 декабря, 18:12
Главные новости
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
19 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
28 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
29 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
29 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
52 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Видео с объявлением о переходе Эндрика из «Реала» – самое популярное в инстаграме «Лиона» за все время. Ролик собрал более 16 млн просмотров
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
3 минуты назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Лепехин о возможном возвращении российских команд: «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло»
39 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
39 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55