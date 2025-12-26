Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
Глава РФС Дюков: процесс обсуждение лимита на легионеров продолжается.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что дискуссия о лимите на легионеров, инициированная министерством спорта России, продолжается.
– Весь этот год идее дискуссия о лимите на легионеров в РПЛ. Какой сейчас статус у обсуждения этого вопроса с Минспортом, есть ли какое‑то решение?
– Год дискуссий – это явное преувеличение. Министерство дало возможность высказаться футбольному сообществу по данному вопросу, экспертам, специалистам. Насколько я понимаю, процесс обсуждения продолжается, – сказал Дюков.
