  Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал предысторию продажи Килиана Мбаппе в «ПСЖ» за 180 млн евро.  

«Это топ-игрок, прирожденный боец. Уже в юном возрасте он хотел быть игроком основы и тренировался как одержимый. Представьте: когда мы выиграли Лигу 1, вся команда праздновала всю ночь в клубе, а он был единственным, кто поехал домой отдыхать.

«Реал» первым начал действовать. С января 2017 года я регулярно встречался с Флорентино Пересом. Килиан тогда еще не был полностью раскрывшимся игроком, и «Реал» предлагал 60-70 миллионов, чтобы заранее забронировать его переход в июне. Этого было недостаточно.

Тогда Флорентино, задетый за живое, сказал мне: «Если бы это был игрок уровня Неймара, я заплатил бы и 180 миллионов». Я ответил: «Отлично, для нас он даже лучше Неймара. Мы хотим 180 миллионов – цену назвали вы». «Это несерьезно. Что это за чушь?»

Два месяца спустя, на «Этихаде» в матче против «Манчестер Сити», я уговаривал Жардима выпустить его в стартовом составе. Он доверился – это была выдающаяся игра Килиана, и «Реал Мадрид» действительно отправил предложение на 180 миллионов.

В те дни в борьбу вступил и «ПСЖ». А Килиан, который с детства мечтал о «Реале», в 2017 году еще не чувствовал себя готовым: он хотел сначала утвердиться в Париже, своем родном городе.

Проблема была в том, что он сообщил о своем желании обоим клубам. В результате «Реал» вышел из гонки, и «ПСЖ» снизил предложение до 120 миллионов. Потребовались недели переговоров с Аль-Хелаифи, чтобы снова вернуться к 180 и оформить продажу. У Килиана оставался всего один год контракта с нами: мы рисковали потерять его бесплатно, но он сыграл важную роль, чтобы сделка все же состоялась», – сказал Васильев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
