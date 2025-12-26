Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»

Гоцук о том, хороший ли футболист Садыгов: все все понимают.

Экс-защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук вспомнил, как играл за «Серик Беледиеспор » с Ильей Садыговым.

Сообщалось, что 50% акций «Серика» приобрел Туфан Садыгов , бывший инвестор обанкротившихся «Химок». Илья – сын Туфана.

– В «Серикспоре» были не просто российские футболисты. Один из них – Илья Садыгов. Ему никто не предъявлял?

– Илья отвечал: «Я футболист, не лезу в дела отца».

– Юран говорил, что с какого-то момента испытывал давление от Садыгова-старшего по игре Садыгова-младшего. Команда это чувствовала?

– Внутри коллектива моментами этот вопрос возникал довольно остро. Особенно когда перестали платить. Хотя в целом Илья абсолютно нормальный парень. Когда его попросили с чем-то помочь, он шел навстречу. Воспитан он хорошо, мне кажется, это не очень обычная история для детей богатых родителей.

– Какие к нему могли быть просьбы?

– Что-то помочь купить, разобраться с кухней, с какими-то лекарствами. То есть бытовые вопросы – и для российских, и для местных игроков. Нормальный он парень.

– Илья Садыгов – хороший футболист?

– Скажем так: все все понимают, – сказал Гоцук в интервью Спортсу’‘.

«Если не заплатят, обратимся в ФИФА». Интервью о жизни клуба Садыгова в Турции