Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
Экс-защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук вспомнил, как играл за «Серик Беледиеспор» с Ильей Садыговым.
Сообщалось, что 50% акций «Серика» приобрел Туфан Садыгов, бывший инвестор обанкротившихся «Химок». Илья – сын Туфана.
– В «Серикспоре» были не просто российские футболисты. Один из них – Илья Садыгов. Ему никто не предъявлял?
– Илья отвечал: «Я футболист, не лезу в дела отца».
– Юран говорил, что с какого-то момента испытывал давление от Садыгова-старшего по игре Садыгова-младшего. Команда это чувствовала?
– Внутри коллектива моментами этот вопрос возникал довольно остро. Особенно когда перестали платить. Хотя в целом Илья абсолютно нормальный парень. Когда его попросили с чем-то помочь, он шел навстречу. Воспитан он хорошо, мне кажется, это не очень обычная история для детей богатых родителей.
– Какие к нему могли быть просьбы?
– Что-то помочь купить, разобраться с кухней, с какими-то лекарствами. То есть бытовые вопросы – и для российских, и для местных игроков. Нормальный он парень.
– Илья Садыгов – хороший футболист?
– Скажем так: все все понимают, – сказал Гоцук в интервью Спортсу’‘.
