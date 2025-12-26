Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»

Марсело: у меня никогда не было пресса как у Роналду, я наслаждался жизнью.

Бывший защитник «Реала » Марсело высказался об отношении к своему телу.

«Буквально вчера я смотрел видео со своим участием, показывал детям дома, и сын спросил меня: «Но ты же был толстым, правда?» А я ответил: «Конечно». У меня всегда было такое телосложение. У меня был живот, никогда не было такого пресса, как у Криштиану [Роналду].

Я никогда не был атлетом, я всегда наслаждался жизнью. Конечно, я тренировался, но никогда не ходил в спортзал и не придерживался строгих диет.

Позже я начал делать больше. Но мое тело всегда было таким, и я всегда играл одинаково. Но, конечно, когда случалось что-то плохое, говорили, что у меня лишний вес. Это нормально», – рассказал Марсело Икеру Касильясу в подкасте Under the Goalposts.