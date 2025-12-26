  • Спортс
  • Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
50

Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»

Дюков выразил надежду на возвращение российских команд в международные турниры.

Президент РФС Александр Дюков выразил надежду, что в следующем году ФИФА и УЕФА в связи с рекомендациями МОК примут решение вернуть российские клубы и сборные в международные турниры.

– Какая ситуация с допуском российских команд к международным соревнованиям на текущий момент?

– Решений по допуску наших команд со стороны ФИФА и УЕФА в этом году, к сожалению, не было. Но в конце года мы увидели значительный шаг вперед в решении вопроса по возвращению к международным официальным соревнованиям всего российского спорта. Имею в виду решение МОК и его рекомендацию международным спортивным федерациям.

До этого на протяжении года был ряд решений, которые касались в основном индивидуальных видов спорта. Но эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно – к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта.

Исходим из того, что в следующем году, вслед за МОК, международные футбольные регуляторы примут решения, которые позволят нашим командам принять участие в официальных международных соревнованиях.

ФИФА и УЕФА были первыми федерациями по командным игровым видам спорта, которые приняли решения о допуске российских спортсменов в конце 2023 года. Речь шла о сборных U17. ФИФА приняла решение об отмене отстранения от участия российских команд U17 в международных соревнованиях.

У УЕФА было два решения – отменить запрет и найти техническое решение, чтобы наши команды смогли играть. Это решение не было реализовано. Но мы надеемся, что с учетом рекомендаций МОК будет найдена возможность для того, чтобы на следующей жеребьевке включить наши команды в соответствующие группы. Также ожидаем такие решения от ФИФА.

– РФС уже обсуждал рекомендации МОК с ФИФА?

– Да, но поскольку рекомендация МОК была принята в декабре, предметный диалог возможен в 2026 году. ФИФА в декабре проводила большие мероприятия – совет ФИФА в Дохе, Кубок арабских наций и Межконтинентальный кубок. Надо учитывать и рождественские праздники. Декабрь – не лучшее время для обстоятельных и детальных переговоров. Те контакты и общение, которое было, говорят о том, что ФИФА и УЕФА положительно оценивают решение МОК, хотя оно не является для них обязательным.

– Планируете ли вы принять участие в конгрессах ФИФА и УЕФА? Может ли эта работа помочь в вопросе возвращения команд к официальным международным турнирам?

– Да, планирую. Участие в работе этих организаций – это, в том числе, возможность обсудить вопрос нашего возвращения, – сказал Дюков.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
