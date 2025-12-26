  • Спортс
  Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»

Аршавин о Сафонове: то, что он лучше Шевалье, у меня сомнений нет.

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сильнее Люка Шевалье

Станет ли Матвей Сафонов железным первым номером в «ПСЖ»? Если нет, то что ему делать?

– Первое: мне кажется, честно, что он даже Доннарумме не уступает. Просто у Доннаруммы настолько, не знаю, кредо, он распиаренный и так далее, он дорого стоит. Поэтому даже при прочих равных все равно бы склонялись весы в его сторону.

А Шевалье лучше?

– То, что он (Сафонов. – Спортс’‘) лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье. И он точно тот игрок, который должен играть как можно дольше в европейских чемпионатах.

А вот такой вопрос. Есть ли сейчас такая команда со слабым вратарем, условно, в обойме Лиги чемпионов?

– «Барселона», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
