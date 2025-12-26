Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
Рубен Аморим: Майну станет будущим «МЮ».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что несмотря на недостаток игрового времени, Кобби Майну в конечном итоге станет будущим клуба.
«Кобби Майну играл на разных позициях. Он может играть на позиции [Каземиро]. Он может выйти, если мы ставим трех полузащитников, может играть так, как мы играли в последнем матче [против «Астон Виллы»]. Он может играть на позиции, которую занимал в том матче Мэйсон Маунт.
Он станет будущим «Манчестер Юнайтед». Таково мое ощущение. Ему просто нужно дождаться своего шанса. В футболе все может измениться за два дня», – заявил Аморим.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
