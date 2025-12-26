Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»

Рубен Аморим: Майну станет будущим «МЮ».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что несмотря на недостаток игрового времени, Кобби Майну в конечном итоге станет будущим клуба.

«Кобби Майну играл на разных позициях. Он может играть на позиции [Каземиро ]. Он может выйти, если мы ставим трех полузащитников, может играть так, как мы играли в последнем матче [против «Астон Виллы»]. Он может играть на позиции, которую занимал в том матче Мэйсон Маунт .

Он станет будущим «Манчестер Юнайтед ». Таково мое ощущение. Ему просто нужно дождаться своего шанса. В футболе все может измениться за два дня», – заявил Аморим.