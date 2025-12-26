Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»

Давид Луиз: мы с Конте постоянно ссорились, но в итоге он позвал меня в «Наполи».

Экс-защитник «Челси » Давид Луиз высказался о работе с Антонио Конте в лондонском клубе. Нынешний тренер «Наполи » возглавлял «синих» с 2016 по 2018 год.

«Когда мы были в «Челси», мы постоянно ссорились, но оба хотели одного и того же.

Я думал, он злился на меня много лет. Но потом мы выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии . Перед возвращением в Европу он хотел видеть меня в «Наполи».

Он сказал, что ему нужен такой игрок, как я, энергичный и сумасшедший. В итоге я не поехал, потому что у меня не было европейского паспорта», – сказал бразильский футболист.