  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
15

Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»

Гасилин о России на ЧМ-2026: как минимум бы вышли в 1/8 финала.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин предположил, как могла бы выступить сборная России на чемпионате мира 2026 года.

Какие итоги года подведете для сборной России?

– Ничего особенного не случилось. Сборная при Карпине играет хорошо, есть много побед. Надеюсь, в ближайшем будущем мы вернемся на международную арену. Хочется посмотреть там на новое поколение.

Мы не играем в рамках соревновательного футбола сейчас. Работа Карпина со сборной России, думаю, всех устраивает. А вот совмещение – это неправильно. В 2026 году все должно быть только лучше.

На ЧМ-2026 будут достаточно слабые группы. Как бы там выглядела наша сборная?

– Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, то мы бы точно их обыграли. Мы бы как минимум вышли в 1/8 финала, – сказал Гасилин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСборная России по футболу
logoЧМ-2026
logoАлексей Гасилин
logoсборная Кюрасао
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
