Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин предположил, как могла бы выступить сборная России на чемпионате мира 2026 года.
– Какие итоги года подведете для сборной России?
– Ничего особенного не случилось. Сборная при Карпине играет хорошо, есть много побед. Надеюсь, в ближайшем будущем мы вернемся на международную арену. Хочется посмотреть там на новое поколение.
Мы не играем в рамках соревновательного футбола сейчас. Работа Карпина со сборной России, думаю, всех устраивает. А вот совмещение – это неправильно. В 2026 году все должно быть только лучше.
– На ЧМ-2026 будут достаточно слабые группы. Как бы там выглядела наша сборная?
– Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, то мы бы точно их обыграли. Мы бы как минимум вышли в 1/8 финала, – сказал Гасилин.