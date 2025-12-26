Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»

Абаскаль о Карседо в «Спартаке»: это было бы отлично, он очень хороший тренер.

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможном назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

Ранее сообщалось , что испанец стал основным кандидатом на эту должность. Карседо 14 лет входил в тренерский штаб Унаи Эмери, где отвечал за стандарты и игру в обороне. Он уже работал в «Спартаке », а также в «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

«Хуан Карседо – очень хороший тренер с четкими представлениями. Он тщательно прорабатывает все тактические детали и очень дисциплинирован. У него высококлассный и опытный тренерский штаб.

Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером команды. Хуан мог бы продолжить работу, которую мы ведем уже несколько лет, и улучшить ее. Он очень квалифицированный специалист», – сказал Абаскаль.