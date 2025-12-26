Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для них закончился, когда оставили Гусева.
Александр Кержаков считает, что назначение Ролана Гусева главным тренером говорит об отсутствии чемпионских амбиций у «Динамо» в этом сезоне.
– Они всем показали, что для них сезон закончился, когда оставили Ролана.
– Да они просто не нашли никого.
– Да, – сказал бывший нападающий сборной России, «Зенита» и «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
