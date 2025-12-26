Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
Пеп о праздниках: я набрал 4-5 килограммов.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, как провел Рождество. Испанца спросили, позволил ли он себе расслабиться в этот день.
«Безусловно. Я набрал четыре-пять лишних килограммов от того, что съел и выпил. Так что все прошло отлично», – сказал Гвардиола.
Ранее Гвардиола рассказал, что игроки «Манчестер Сити» прошли взвешивание перед паузой на Рождество – главный тренер «горожан» предупредил, что может исключить из состава на матч с «Ноттингем Форест» футболистов, которые наберут лишний вес.
