Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом

Пеп о праздниках: я набрал 4-5 килограммов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, как провел Рождество. Испанца спросили, позволил ли он себе расслабиться в этот день.

«Безусловно. Я набрал четыре-пять лишних килограммов от того, что съел и выпил. Так что все прошло отлично», – сказал Гвардиола.

Ранее Гвардиола рассказал , что игроки «Манчестер Сити » прошли взвешивание перед паузой на Рождество – главный тренер «горожан» предупредил, что может исключить из состава на матч с «Ноттингем Форест» футболистов, которые наберут лишний вес.