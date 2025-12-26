Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»

Глава попечительского совета «Балтики» рассказал о наказании Андрея Талалаева.

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о наказании Андрея Талалаева за удаление в матче со «Спартаком » (1:0).

Главный тренер калининградцев был удален в первом тайме игры Мир РПЛ за «саркастические аплодисменты в сторону судьи». Поводом для удаления стал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.

– Спрошу предметно: за такие поступки, как неприличные жесты на бровке, какой самый серьезный штраф был наложен на главного тренера «Балтики»?

– Это внутренняя кухня, конкретику оглашать не стану. Но было серьезное порицание, действительно серьезное, поверьте.

Талалаев – взрослый человек и сам все прекрасно понимает. Разговоры с Талалаевым велись и ведутся. Он и сам получает санкции – дисквалификации, пропуск игр.

Андрей Викторович понимает, что нужен на бровке, а вынужден смотреть футбол с трибуны. Поэтому разъяснительная работа продолжается. Но обещать, что подобное больше не повторится, я не готов, – сказал Мясников.