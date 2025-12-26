  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
4

Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»

Глава попечительского совета «Балтики» рассказал о наказании Андрея Талалаева.

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о наказании Андрея Талалаева за удаление в матче со «Спартаком» (1:0).

Главный тренер калининградцев был удален в первом тайме игры Мир РПЛ за «саркастические аплодисменты в сторону судьи». Поводом для удаления стал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.

– Спрошу предметно: за такие поступки, как неприличные жесты на бровке, какой самый серьезный штраф был наложен на главного тренера «Балтики»?

– Это внутренняя кухня, конкретику оглашать не стану. Но было серьезное порицание,  действительно серьезное, поверьте.

Талалаев – взрослый человек и сам все прекрасно понимает. Разговоры с Талалаевым велись и ведутся. Он и сам получает санкции – дисквалификации, пропуск игр.

Андрей Викторович понимает, что нужен на бровке, а вынужден смотреть футбол с трибуны. Поэтому разъяснительная работа продолжается. Но обещать, что подобное больше не повторится, я не готов, – сказал Мясников.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11156 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсудьи
logoСпартак
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
дисквалификации
психология
logoСпорт-Экспресс
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бубнов о Талалаеве: «Он не в футбол играет, у него собаки, а не футболисты. Анчелотти говорил когда-нибудь: «Будем кусаться и загрызем»? Культурный чудак, блин»
вчера, 13:59
Талалаев о красной в матче со «Спартаком»: «Тренеру не подобает делать такой жест, как бы ни было тяжело, как бы ни было больно из-за сломанной руки. Жизнь подтвердила справедливость моих слов»
19 декабря, 11:03
Газзаев про Талалаева: «Надо сохранять лицо, у нас не деревня, а серьезный чемпионат! Впечатление, что он витает в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя»
15 декабря, 15:20
Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ после удаления в игре со «Спартаком». Тренер «Балтики» получил красную за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову
4 декабря, 12:02
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
51 минуту назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
54 минуты назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
55 минут назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
сегодня, 14:46
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
10 минут назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
22 минуты назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
37 минут назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
44 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
47 минут назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
сегодня, 14:45
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29
Мхитарян про 0:5 с «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» был очень разочарован, но Киву вселил в нас уверенность и надежду. Он говорил, что прошлое изменить нельзя, а будущее можно»
сегодня, 13:10