Гоцук о стыках с «Сочи»: «Шоу, мягко говоря. Был уверен, что «Пари НН» останется в РПЛ при любом результате. После все плевались. Не знаю, как должен был поступить РФС»

Гоцук о переходных матчах: это шоу, я был уверен, что «Пари НН» останется.

Экс-защитник «Пари НН » Кирилл Гоцук рассказал о выступлении с клубом в переходных матчах за право участвовать в нынешнем сезоне Мир РПЛ .

В конце сезона-2024/25 «Пари НН» попал в стыковые матчи. Клуб должен был играть с «Черноморцем», но из-за проблем с лицензированием его место занял «Сочи». Нижегородская команда уступила «Сочи» по итогам двух матчей (2:1, 1:3), но осталась в высшем дивизионе по решению исполкома РФС, заменив не прошедшие лицензирование «Химки».

– В прошлом сезоне ты вместе с «Пари НН» участвовал в переходных матчах с «Сочи». Это что?

– Шоу. Мягко говоря.

Накануне первого матча мы прилетели в Сочи. Позавтракали, вернулись в номера, приходит новость: «Химкам» не дали лицензию». После этого собраться было невозможно. Плюс наше руководство объявило обычные премиальные за победу над «Сочи». Я был на сто процентов уверен, что «Нижний» останется в РПЛ при любом результате стыков.

А для «Сочи» это был матч жизни. Без победы над нами совершенно не факт, что их пустили бы в РПЛ. «Сочи» оказался более сконцентрирован, больше хотел победить.

– После того как вышла новость про «Химки», вас собирало руководство, Виктор Гончаренко?

– На установке Гончаренко говорил, что мы должны быть максимально настроены. Конечно, он пытался как-то удержать ситуацию, но каждому в голову все равно не залезешь.

– Но первый матч вы выиграли.

– В первом тайме «Сочи» играл задорнее, мы что-то создавали только за счет стандартов и подбором. Плюс очень сказалось удаление Писарского. То есть все сложилось по результату, но не по игре.

Ну а голы во втором матче показали, что ментально мы вообще не были готовы. Если ты такое пропускаешь в стыках, это смерть.

– После первого тайма ответного матча вы проигрывали 0:3. Что происходило в раздевалке?

– Легкий шок. Все равно не хочется проигрывать, конечно, никто не был доволен. Я еще и понимал, что, скорее всего, это мой последний матч за «Нижний», не хотелось смазывать вообще все.

– Что было после матча?

– Все плевались.

Я быстро помылся, каждому пожал руку, поблагодарил и уехал домой. Потом поужинали с семьей Калинского. Командой не собирались, потому что было стыдно смотреть друг другу в глаза. Вроде бы договаривались выйти собранными, но не получилось. А такие поражения сильно бьют по самолюбию.

Где-то неделю вообще не было настроения.

– Такие стыки – позор нашего футбола?

– Я не знаю, как должен был поступить РФС. По регламенту же все сходилось. Единственное – наверное, решение по лицензиям нужно принимать раньше, не оттягивать сроки до конца сезона. Условно: получение лицензии 1 мая, на апелляцию – десять дней, – сказал Гоцук в интервью Спортсу’‘.

