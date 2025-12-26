Тюкавин о Карпине в «Динамо»: «Верил, что с ним поборемся за чемпионство, будем рвать. Но вышло наоборот. До сих пор не нахожу ответа, что не получилось»

Тюкавин о Карпине: верил, что с ним «Динамо» поборется за чемпионство.

Нападающий «Динамо » Константин Тюкавин рассказал о больших ожиданиях от назначения Валерия Карпина главным тренером команды летом.

Специалист покинул «Динамо» в ноябре, команда находилась на 10-й строчке в таблице Мир РПЛ .

«Назначение Карпина – отдельная тема. Были мысли, что Валерий Георгиевич может прийти к нам. Конечно, верил, что с ним поборемся за чемпионство. Ожидал, что будем рвать, носиться, выигрывать. Но вышло наоборот.

До сих пор не могу найти ответ, что именно не получилось. Ответ не нашелся даже в разговорах с игроками: футболисты сильнейшие, все условия есть. Но что-то пошло не так», – написал Тюкавин в своем блоге на Спортсе’‘ .

«Накатывала тревога: вернусь ли я вообще?» Первый (и очень искренний) пост Тюкавина на Трибуне