Тюкавин о Карпине в «Динамо»: «Верил, что с ним поборемся за чемпионство, будем рвать. Но вышло наоборот. До сих пор не нахожу ответа, что не получилось»

Тюкавин о Карпине: верил, что с ним «Динамо» поборется за чемпионство.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о больших ожиданиях от назначения Валерия Карпина главным тренером команды летом.
Специалист покинул «Динамо» в ноябре, команда находилась на 10-й строчке в таблице Мир РПЛ.
«Назначение Карпина – отдельная тема. Были мысли, что Валерий Георгиевич может прийти к нам. Конечно, верил, что с ним поборемся за чемпионство. Ожидал, что будем рвать, носиться, выигрывать. Но вышло наоборот.
До сих пор не могу найти ответ, что именно не получилось. Ответ не нашелся даже в разговорах с игроками: футболисты сильнейшие, все условия есть. Но что-то пошло не так», – написал Тюкавин в своем блоге на Спортсе’‘.
