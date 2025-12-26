  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» хочет добиться от «Барсы» «многомиллионной» компенсации за понесенный ущерб от дела Негрейры (As)
«Реал» хочет добиться от «Барсы» «многомиллионной» компенсации за понесенный ущерб от дела Негрейры (As)

«Реал» хочет добиться крупной компенсации от «Барсы» из дела Негрейры.

Как сообщает As, «Реал» рассматривает возможность подачи иска с требованием многомиллионной компенсации за ущерб, причиненный «Барселоной» из-за выплат бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

В клубе полагают, что данные действия привели к «искажению самой сути соревнований и их фальсификации непонятными решениями».

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

