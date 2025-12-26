«Реал» хочет добиться от «Барсы» «многомиллионной» компенсации за понесенный ущерб от дела Негрейры (As)

«Реал» хочет добиться крупной компенсации от «Барсы» из дела Негрейры.

Как сообщает As, «Реал » рассматривает возможность подачи иска с требованием многомиллионной компенсации за ущерб, причиненный «Барселоной» из-за выплат бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

В клубе полагают, что данные действия привели к «искажению самой сути соревнований и их фальсификации непонятными решениями».

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.