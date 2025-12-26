  • Спортс
  • Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер выразил недоумение тем, что в этом сезоне АПЛ пройдет лишь один матч в Boxing Day.

Boxing Day (обычно переводится как «День подарков») – праздник, который отмечают в Великобритании 26 декабря, на следующий день после католического Рождества.

Традиционно в связи с выходным в этом день проводилось большое количество матчей АПЛ. В этом году состоится только одна игра – «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в 23:00 по московскому времени.

«Не могу поверить, что в Boxing Day всего одна игра. Я не помню, когда в последний раз у меня был выходной в Boxing Day. Я всегда работал в этот день. Я продолжал это делать и после завершения карьеры, в качестве волонтера на программе Match of the Day.

Но Бог знает, как долго теперь я не буду работать в Boxing Day. Я работаю 27-го, но не в Boxing Day. Кажется безумием, что в Boxing Day всего одна игра, это очень странно.

Куда катится мир? Остальная Европа, например, Германия и Испания, отдыхают. Но всю свою жизнь я наблюдал спорт в Boxing Day и вокруг него. Удивительно, что [сейчас] всего один матч.

Спорт в Boxing Day – важное явление в нашей стране. Обычно в это время проходит очень много матчей. Думаю, я бы пропал без этого. Бог знает, что было бы, если бы его не было», – сказал Ширер в интервью Betfair.

Как АПЛ украла Boxing Day. В этом году – один матч вместо 10

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
