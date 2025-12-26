Мхитарян про 0:5 с «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» был очень разочарован, но Киву вселил в нас уверенность и надежду. Он говорил, что прошлое изменить нельзя, а будущее можно»

Мхитарян: Киву вселил в нас уверенность после 0:5 с «ПСЖ» в финале ЛЧ.

Полузащитник «Интера » Генрих Мхитарян рассказал о последствиях поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ».

Миланцы уступили парижанам со счетом 0:5 в финальном матче турнира минувшей весной. Летом главным тренером «нерадзурри» стал Кристиан Киву , сменивший Симоне Индзаги.

– Как вы пережили период после финала Лиги чемпионов?

– Мы не должны забывать о пройденном пути. Сезон был очень долгим, с учетом клубного чемпионата мира мы провели 63 матча. Киву возглавил нас в трудное время, но он привнес уверенность и энергию, чтобы отставить матч с «ПСЖ » в сторону и думать о будущем. В футболе нормально испытывать психологические взлеты и падения. После поражения в финале Лиги чемпионов мы были очень разочарованы, но постепенно поняли, что если мы не восстановимся, то не сможем конкурировать в будущем.

– Помог ли вам Киву также изменить ситуацию, сказав правильные слова?

– Он был фантастическим игроком и пережил подобные моменты. Он знал, что с нами, и определенными словами вселял в нас уверенность, надежду и энергию. Он говорил нам, что прошлое изменить нельзя, но будущее можно. Мы стараемся следовать его советам и стремимся к совершенству благодаря упорному труду, – сказал Мхитарян в интервью Cronache Di Spogliatoio.