Требования «Локо» на 10 млн рублей и ФНС на 55 млн включены в реестр требований кредиторов «Химок»

Требования «Локомотива» и ФНС включены в реестр требований кредиторов «Химок».

Арбитражный суд Московской области в деле о банкротстве футбольного клуба «Химки» включил в реестр требований его кредиторов требования Федеральной налоговой службы (ФНС) на сумму более 55 миллионов рублей и «Локомотива » на сумму более 10 млн рублей.

«Химки » приостановили деятельность в июне после того, как из-за финансовых проблем клуб не получили лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26. В сентябре помосковный клуб признали банкротом.

В сентябре суд включил в реестр требования ФНС в размере свыше 448 миллионов рублей. 14 октября суд включил в реестр требования работников и игроков «Химок» в общем размере около 696 миллионов рублей.