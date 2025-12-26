Ещенко о продлении Зобнина: «Роман может стать легендой «Спартака», это верное решение. Он уже капитан, учит молодых партнеров, как себя вести»

Ещенко о продлении Зобнина: хорошее решение, он может стать легендой «Спартака».

Бывший защитник «Спартака » Андрей Ещенко поддержал решение клуба продлить контракт с капитаном команды Романом Зобниным .

Новое соглашение 31-летнего полузащитника рассчитано до 2027-го.

«Я был за то, чтобы «Спартак» продлил контракт с Романом.

Конечно, Зобнин может стать легендой красно-белых. Он уже является капитаном, учит молодых партнеров, как они должны вести себя в «Спартаке».

Руководители клуба приняли верное решение, продлив с ним контракт», – сказал Ещенко.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе красно-белых футболист стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.