Ещенко о продлении Зобнина: «Роман может стать легендой «Спартака», это верное решение. Он уже капитан, учит молодых партнеров, как себя вести»
Ещенко о продлении Зобнина: хорошее решение, он может стать легендой «Спартака».
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поддержал решение клуба продлить контракт с капитаном команды Романом Зобниным.
Новое соглашение 31-летнего полузащитника рассчитано до 2027-го.
«Я был за то, чтобы «Спартак» продлил контракт с Романом.
Конечно, Зобнин может стать легендой красно-белых. Он уже является капитаном, учит молодых партнеров, как они должны вести себя в «Спартаке».
Руководители клуба приняли верное решение, продлив с ним контракт», – сказал Ещенко.
Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе красно-белых футболист стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11161 голос
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости