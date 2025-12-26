Вице-президент РФС Соловьев допустил снятие очков с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам: «Будь готов к наказанию, если не можешь выполнить обязательства»
РФС допускает снятие очков с клубов из-за финансовых задолженностей.
Вице‑президент РФС Денис Соловьев не исключил, что в случае финансовой задолженности с клубов РПЛ будут снимать очки.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что РФС намерен ввести дополнительные санкции в отношении клубов, которые имеют просроченные задолженности по оплате трансферов или выплатам агентам.
– Снимать очки в случае задолженности клубов – не слишком ли суровое наказание?
– А брать на себя финансовые обязательства, которые вы не можете выполнить, это нормально? Как человек, который работает в бизнесе, могу сказать, что не надо брать такие обязательства, это ненормально. Иначе будь готов, что ты понесешь наказание.
– Такая инициатива действительно возможна в следующем году?
– Да, – сказал Соловьев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
