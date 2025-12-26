Гендиректор «Ахмата» о Черчесове: «Не невеста, чтобы его куда-то сватали. Остается в клубе, как и планировалось, не было ни одного предложения»

Гендиректор «Ахмата» о Черчесове: не невеста, чтобы его куда-то сватали.

Генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров высказался о возможном уходе главного тренера Станислава Черчесова .

«Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет? Нет, остается в клубе, как и планировалось.

Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере», – сказал Айдамиров.