Гендиректор «Ахмата» о Черчесове: «Не невеста, чтобы его куда-то сватали. Остается в клубе, как и планировалось, не было ни одного предложения»
Гендиректор «Ахмата» о Черчесове: не невеста, чтобы его куда-то сватали.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном уходе главного тренера Станислава Черчесова.
«Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет? Нет, остается в клубе, как и планировалось.
Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере», – сказал Айдамиров.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11164 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости