Гендиректор «Ахмата» о Черчесове: «Не невеста, чтобы его куда-то сватали. Остается в клубе, как и планировалось, не было ни одного предложения»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном уходе главного тренера Станислава Черчесова.

«Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет? Нет, остается в клубе, как и планировалось.

Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере», – сказал Айдамиров.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ахмед Айдамиров
