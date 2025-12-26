«МЮ» отозвал Коллиера из аренды в «Вест Бромвиче» по причине травмы. Опорник может остаться в клубе, если уйдет Майну
«Манчестер Юнайтед» отозвал Тоби Коллиера из аренды в «Вест Бромвиче», сообщает The Athletic.
21-летний опорник уже вернулся в клуб для лечения травмы икроножной мышцы, из-за которой он, как ожидается, пропустит около восьми недель.
В «МЮ» клубе решили, что после восстановления он не вернется в «Вест Бромвич».
Отмечается, что Коллиер может остаться в команде в случае ухода Кобби Майну. Игрок также интересен нескольким клубам Чемпионшипа.
