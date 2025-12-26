«МЮ» отозвал Коллиера из аренды в «Вест Бромвиче» по причине травмы. Опорник может остаться в клубе, если уйдет Майну

«МЮ» отозвал Тоби Коллиера из аренды.

«Манчестер Юнайтед» отозвал Тоби Коллиера из аренды в «Вест Бромвиче», сообщает The Athletic.

21-летний опорник уже вернулся в клуб для лечения травмы икроножной мышцы, из-за которой он, как ожидается, пропустит около восьми недель.

В «МЮ» клубе решили, что после восстановления он не вернется в «Вест Бромвич».

Отмечается, что Коллиер может остаться в команде в случае ухода Кобби Майну. Игрок также интересен нескольким клубам Чемпионшипа.

Статистику Коллиера можно увидеть здесь .