РФС изменил правила лицензирования клубов. Усилен финансовый контроль по ходу сезона, за нарушения могут запретить регистрацию новых игроков

РФС изменил правила лицензирования футбольных клубов.

РФС утвердил изменения в правила лицензирования клубов.

«Исполком Российского футбольного союза утвердил изменения в правила лицензирования футбольных клубов. Обновленные редакции направлены на усиление финансовой дисциплины, более раннее выявление финансовых рисков и повышение прозрачности процедур финансового контроля по ходу сезона.

Усилен финансовый контроль по ходу сезона.

Правила конкретизируют требования к исполнению утвержденного бюджета текущего спортивного сезона.

Существенным отклонением признаются отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями более чем на 15% для клубов РПЛ и более чем на 10% для клубов Первой лиги.

Финансовый контроль осуществляется в рамках процедур мониторинга деятельности клуба по итогам третьего квартала сезона. В случае выявления таких отклонений клуб обязан представить письменные пояснения причин их возникновения, а также скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат.

До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию вправе применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков.

Уточнены требования к финансовой отчетности.

Обновлены требования к раскрытию информации о контрактах, выплатах персоналу и регистрации футболистов, включая учет трансферных операций и вознаграждений посредников. Ключевым показателем финансовой устойчивости остается критерий чистого капитала, который переведен в более высокий разряд оценки», – сообщается на сайте РФС .