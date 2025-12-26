  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РФС изменил правила лицензирования клубов. Усилен финансовый контроль по ходу сезона, за нарушения могут запретить регистрацию новых игроков
12

РФС изменил правила лицензирования клубов. Усилен финансовый контроль по ходу сезона, за нарушения могут запретить регистрацию новых игроков

РФС изменил правила лицензирования футбольных клубов.

РФС утвердил изменения в правила лицензирования клубов.

«Исполком Российского футбольного союза утвердил изменения в правила лицензирования футбольных клубов. Обновленные редакции направлены на усиление финансовой дисциплины, более раннее выявление финансовых рисков и повышение прозрачности процедур финансового контроля по ходу сезона.

Усилен финансовый контроль по ходу сезона.

Правила конкретизируют требования к исполнению утвержденного бюджета текущего спортивного сезона.

Существенным отклонением признаются отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями более чем на 15% для клубов РПЛ и более чем на 10% для клубов Первой лиги.

Финансовый контроль осуществляется в рамках процедур мониторинга деятельности клуба по итогам третьего квартала сезона. В случае выявления таких отклонений клуб обязан представить письменные пояснения причин их возникновения, а также скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат.

До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию вправе применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков.

Уточнены требования к финансовой отчетности.

Обновлены требования к раскрытию информации о контрактах, выплатах персоналу и регистрации футболистов, включая учет трансферных операций и вознаграждений посредников. Ключевым показателем финансовой устойчивости остается критерий чистого капитала, который переведен в более высокий разряд оценки», – сообщается на сайте РФС.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?10754 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoОрганизация РПЛ
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЗенит
logoКраснодар
logoЛокомотив
деньги
агенты
logoЦСКА
logoПервая лига
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года. Решение принято «с учетом выполнения ключевых показателей эффективности»
сегодня, 11:43
РФС может начать снимать очки с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам («РБ Спорт»)
сегодня, 08:16
Главные новости
Мбаппе, Ямаль, Холанд, Педри, Витинья, Куртуа, Габриэл – в сборной сезона в Европе на данный момент по версии Goal
40 минут назад
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко сыграет с Мали, Ангола встречается с Зимбабве
50 минут назадLive
Маркао из «Севильи» дисквалифицирован на 6 матчей за удаление в игре с «Реалом» и оскорбления арбитра. Он назвал судью «сыном шлюхи»
55 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 08:11
Вице-президент РФС Соловьев допустил снятие очков с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам: «Будь готов к наказанию, если не можешь выполнить обязательства»
сегодня, 12:10
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года. Решение принято «с учетом выполнения ключевых показателей эффективности»
сегодня, 11:43
Сиссе назвал Аргентину главным соперником Франции в футболе: «Ненавижу их после ЧМ-2022. Не понимаю, как французские игроки «Челси» простили Энцо за кричалку»
сегодня, 11:41
Андрей Шевченко: «Все жаждут мира на Украине. Но мир должен быть разумным для Украины и наших европейских союзников»
сегодня, 11:14
Появились фото возможной формы «Реала» на следующий сезон. Она белая с розовыми полосками и зелеными вставками
сегодня, 10:41Фото
Марсело назвал Месси самым сложным соперником. В список экс-защитника «Реала» также вошли Навас, Прието и Педро
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мхитарян про 0:5 с «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» был очень разочарован, но Киву вселил в нас уверенность и надежду. Он говорил, что прошлое изменить нельзя, а будущее можно»
10 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
14 минут назадLive
Требования «Локо» на 10 млн рублей и ФНС на 55 млн включены в реестр требований кредиторов «Химок»
26 минут назад
Ещенко о продлении Зобнина: «Роман может стать легендой «Спартака», это верное решение. Он уже капитан, учит молодых партнеров, как себя вести»
28 минут назад
ЦБ ввел в обращение новую банкноту 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду. На ней среди прочего изображен стадион «Пари НН»
43 минуты назадФото
Кефрен Тюрам: «Ювентус» – лучший клуб в Италии и один из лучших в мире. Здесь ты играешь, чтобы победить. Папа помог мне понять, что это образ жизни»
58 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 12:15
Гендиректор «Ахмата» о Черчесове: «Не невеста, чтобы его куда-то сватали. Остается в клубе, как и планировалось, не было ни одного предложения»
сегодня, 12:01
«МЮ» отозвал Коллиера из аренды в «Вест Бромвиче» по причине травмы. Опорник может остаться в клубе, если уйдет Майну
сегодня, 11:56
Депутат Свищев о словах Шевченко про Россию и Олимпиаду: «Фашистские лозунги, не имеющие отношения к спорту. Он прочитал по бумажке от политических лидеров Украины»
сегодня, 11:35