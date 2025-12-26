  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года. Решение принято «с учетом выполнения ключевых показателей эффективности»
6

РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года. Решение принято «с учетом выполнения ключевых показателей эффективности»

РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года.

РФС принял решение о продлении права Мир РПЛ на проведение чемпионата России.

«Исполком РФС поручил генеральному секретарю РФС согласовать и подписать дополнительное соглашение о делегировании прав на проведение чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Соглашение с российской Премьер-лигой будет действовать до окончания сезона-2029/2030. Предыдущее соглашение между РФС и РПЛ было заключено в феврале 2022 года. 

В рамках договора лига осуществляет организацию и проведение чемпионата, а также распоряжается коммерческими и вещательными правами. Решение о пролонгации было принято с учетом выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности», – говорится в заявлении РФС.

РПЛ представила стратегию развития до 2030-го: инвестиционный фонд, работа над позитивным восприятием судейства, повышение влияния клубов в органах РФС

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11163 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoОрганизация РПЛ
бизнес и маркетинг
телевидение
logoЗенит
logoЛокомотив
logoСпартак
logoЦСКА
logoКраснодар
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
РФС может начать снимать очки с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам («РБ Спорт»)
сегодня, 08:16
РПЛ возобновится после зимней паузы 27 февраля, Кубок – 3 марта. В обоих матчах «Зенит» сыграет с «Балтикой»
10 декабря, 09:36
РФС предложил создать чемпионат дублеров команд РПЛ, инициативу продвигают Карпин и Писарев. Клубы выступили против (Иван Карпов)
4 декабря, 13:24
РПЛ представила стратегию развития до 2030-го: инвестиционный фонд, работа над позитивным восприятием судейства, повышение влияния клубов в органах РФС
5 ноября, 12:06
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
53 минуты назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
56 минут назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
57 минут назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
сегодня, 14:46
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
12 минут назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
24 минуты назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
39 минут назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
46 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
49 минут назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
сегодня, 14:45
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29