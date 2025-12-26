Сиссе назвал Аргентину главным соперником Франции в футболе: «Ненавижу их после ЧМ-2022. Не понимаю, как французские игроки «Челси» простили Энцо за кричалку»

Сиссе о кричалках сборной Аргентины: я их ненавижу после этого.

Эка-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе рассказал, что ненавидит сборную Аргентины после финала ЧМ-2022 и кричалок аргентинцев о французских футболистах.

Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки в 2024 году игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес , но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».

Двумя годами ранее Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти).

– Является ли Аргентина главным соперником Франции на уровне сборных?

– Да, однозначно. С учетом всего того, что мы видели.

Раньше, честно говоря, они мне нравились: Марадона и все такое, все восхищались. Я испытываю к ним большую ненависть после всего, что случилось [во время ЧМ и после].

Честно, я не понимаю, как французские игроки, которые играли с Энцо в «Челси », смогли его простить. Да, конечно, все ошибаются, потом извиняются, но здесь это зашло слишком далеко, это засело глубоко внутри, – сказал Сиссе.