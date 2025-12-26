Депутат Свищев о словах Шевченко про Россию и Олимпиаду: «Фашистские лозунги, не имеющие отношения к спорту. Он прочитал по бумажке от политических лидеров Украины»
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова Андрея Шевченко об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Ранее президент УАФ заявил, что поддерживающие Россию страны нужно отстранить от участия в Олимпийских играх 2026 года.
«Некогда известный футболист, один из лучших игроков в мире, родившийся в Советском Союзе и сейчас возглавляющий Футбольную федерацию Украины, говорящий по-русски, заявляет такие вещи, которые никакого отношения к спорту не имеют.
Шевченко прочитал по бумажке, которую ему дали политические лидеры Украины. Сейчас многие звезды выходят с такими не реализуемыми заявлениями для того, чтобы их услышали, увидели и начали цитировать.
Жалко, что Международный Олимпийский комитет не отреагирует на это. Такие лозунги являются националистическими, фашистскими. Никто не имеет права призывать мировое сообщество отстранять атлетов по национальному признаку», – заявил Свищев.