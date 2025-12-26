Давид Луиз о Сарри в «Челси»: «Фантастический тренер. Каждый день звал меня поговорить и курил. Я просил: «Откройте окно». Он отвечал: «Помолчи, надо обсудить футбол»

Давид Луиз: Сарри особенный, он пришел в «Челси» и хотел изменить все за месяц.

Экс-защитник «Челси» Давид Луиз поделился воспоминаниями о работе с Маурицио Сарри в лондонском клубе. Нынешний тренер «Лацио» возглавлял «синих» с 2018 по 2019 год.

«Самым особенным был Сарри. Я чуть не начал курить из-за него… Каждый день он вызывал меня в кабинет и заявлял, что нам нужно поговорить. Он выкуривал одну, две, три сигареты, вел беседу, а я говорил: «Пожалуйста, откройте окно». На что он отвечал: «Помолчи, нам нужно поговорить о футболе». Он был фантастическим тренером и человеком.

Победа в финале [Лиги Европы ]? Сарри восхищался медалью, как ребенок. И я был так рад за него, даже больше, чем всем титулам, которые я выиграл в своей жизни. Потому что он пришел к нам с огромной страстью и хотел изменить все за месяц. Я был одним из тех, кто пытался его успокоить: «Успокойся, это совсем не то, что в «Наполи ».

Была ситуация с Азаром – он просил его прессинговать, злился и бросал бумаги на пол. Я ходил к нему, чтобы объяснить, что в «Челси » другой стиль игры. После первых трех месяцев он открылся нам. И мы открылись ему. Команда стала лучше: мы заняли третье место в Премьер-лиге и выиграли Лигу Европы, доминируя в финале», – сказал Луиз.