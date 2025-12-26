Андрей Шевченко: «Все жаждут мира на Украине. Но мир должен быть разумным для Украины и наших европейских союзников»
Андрей Шевченко: все жаждут мира на Украине.
Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине.
«Сейчас поступает много новостей, и мы не знаем, что правда, а что ложь. Все жаждут мира на Украине, но я первый, кто скажет, что это должен быть разумный мир, который Украина и наши европейские союзники смогут принять.
Я, конечно, слежу за этим, но я знаю, что моя работа – футбол. Именно на нем я сейчас сосредоточен», – сказал Шевченко в интервью Dagens Nyheter.
