Андрей Шевченко: «Все жаждут мира на Украине. Но мир должен быть разумным для Украины и наших европейских союзников»

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине.

«Сейчас поступает много новостей, и мы не знаем, что правда, а что ложь. Все жаждут мира на Украине, но я первый, кто скажет, что это должен быть разумный мир, который Украина и наши европейские союзники смогут принять.

Я, конечно, слежу за этим, но я знаю, что моя работа – футбол. Именно на нем я сейчас сосредоточен», – сказал Шевченко в интервью Dagens Nyheter.

Опубликовано: Илья Учватов
