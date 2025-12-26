Глава попечительского совета «Балтики»: «Не уверен, что «Спартак» для Талалаева подходящий вариант. Он там проработает сезон максимум. Там сложно в плане структуры управления»

Глава попечительского совета «Балтики» высказался о будущем Талалаева.

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников оценил вариант с возможным назначением Андрея Талалаева в «Спартак ».

– Талалаев для нынешней «Балтики», если говорить именно о спортивной составляющей, – ключевая фигура. Наверняка к нему есть интерес у конкурентов вашего клуба. Допустим, завтра приходит тот же «Спартак» и просит: «Отдайте тренера». Ваша реакция? Есть ли в договоре Андрея Викторовича рычаги, чтобы его удержать, отступные?



- В контракте тренера прописаны штрафные санкции за односторонний разрыв. Есть пункты, по которым клуб вправе расторгнуть соглашение без выплаты компенсации, – они связаны исключительно со спортивными результатами.

Есть и вторая часть: если контракт разрывается без спортивных оснований – либо по нашей инициативе, либо по инициативе тренера, – тогда предусмотрена компенсация. Если мы решим расстаться без веских причин, выплата будет серьезной. Если же Андрей Викторович уходит сам, также ожидаем компенсацию – от него или от клуба, который его приглашает.

При этом у нас есть отдельная договоренность – не прописанная в контракте, но закрепленная крепким рукопожатием. Если поступит серьезное предложение из-за границы и у Андрея Викторовича возникнет желание попробовать себя там, то пойдем ему навстречу. Во-первых, это заранее оговорено. Во-вторых, знаем, что у него есть такая мечта – поработать за рубежом.

– Речь о чемпионатах европейского топ-5?

– Мне хочется верить, что да. Что это будет именно топ-5. Но это обсуждаемо.

Если говорить о российских командах, то я, честно, не уверен, что «Спартак» для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон.

– Почему именно со «Спартаком» такой прогноз?

– Там в целом сложно работать с точки зрения структуры управления. Я ни в коем случае не хвалю себя, но Андрей Викторович сам не раз подчеркивал, что в «Балтике» ему комфортно. Здесь четкая иерархия: понятно, у кого что спрашивать, кто за что отвечает, от кого зависят решения.

Спортивный блок выполняет запросы главного тренера, являясь вспомогательным инструментом при построении команды. Генеральный директор полностью сосредоточен на обеспечении быта и нормальной жизни команды. Мы, как титульный спонсор, совместно с Калининградской областью – за что отдельное спасибо губернатору Алексею Беспрозванных, который постоянно ходит на матчи, – обеспечиваем стабильное финансирование и развитие клуба от юношеского футбола до первого состава. В такой парадигме Андрей Викторович чувствует себя гармонично.

С его эмоциональностью, мне кажется, в большом клубе было бы тяжелее. Но, разумеется, если появится серьезное предложение, нужно садиться и обсуждать. Это как с футболистами: если приходит достойный вариант, удержать сложно. Дальше уже вопрос переговоров, цены и условий.

На данный момент уход Андрея Викторовича стал бы серьезной потерей для «Балтики». Но у меня есть внутренняя уверенность, что пока он от нас никуда не уйдет.

– А каких-то конкретных запросов или даже просто разговоров по этому поводу не возникало?

– Так, чтобы запрос доходил до моего уровня, нет. Ничего подобного не слышал. Есть слухи – о том же «Спартаке». Но это логично – там нет тренера, – сказал Мясников.