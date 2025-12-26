«Зенит» поздравил Боярского с 76-летием: «Желаем отпраздновать еще множество ярких побед вместе с клубом. С праздником 💙🎩»

«Зенит» в день рождения Боярского: желаем отпраздновать с нами много ярких побед.

26 декабря заслуженному и народному артисту РСФСР, одному из самых преданных болельщиков сине-бело-голубых исполнилось 76 лет.

Уважаемый Михаил Сергеевич! От всей души благодарим Вас за искреннюю поддержку на протяжении многих лет. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и отпраздновать вместе с «Зенитом» еще множество ярких побед.

С праздником 💙🎩», – говорится в сообщении петербургского клуба.