«Зенит» поздравил Боярского с 76-летием: «Желаем отпраздновать еще множество ярких побед вместе с клубом. С праздником 💙🎩»
«Зенит» в день рождения Боярского: желаем отпраздновать с нами много ярких побед.
«Зенит» поздравил Михаила Боярского с 76-летием.
«Зенит» поздравляет Михаила Боярского с днем рождения!
26 декабря заслуженному и народному артисту РСФСР, одному из самых преданных болельщиков сине-бело-голубых исполнилось 76 лет.
Уважаемый Михаил Сергеевич! От всей души благодарим Вас за искреннюю поддержку на протяжении многих лет. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и отпраздновать вместе с «Зенитом» еще множество ярких побед.
С праздником 💙🎩», – говорится в сообщении петербургского клуба.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11160 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости