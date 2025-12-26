Ловчев о новом контракте Зобнина: «Спартак» не обеднеет от этого продления. Рома – внутренний лидер, такие люди нужны команде. Он надежнейший футболист»

Ловчев о новом контракте Зобнина: «Спартак» не обеднеет, Рома – внутренний лидер.

Экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев положительно отреагировал на продление контракта Романа Зобнина .

Сегодня «Спартак» объявил о подписании нового соглашения с 31‑летним полузащитником до 2027 года. Зобнин выступает за красно‑белых с 2016 года. В составе команды хавбек стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

«Было два тренера – Симонян и Бесков . Первый был на 100% спартаковцем, второй – динамовцем, учитывая, что он работал в «Спартаке ». Константин Иванович ни с кем больше не выигрывал чемпионство, кроме красно‑белых. В то время все гордились своими воспитанниками, людьми, которые верой и правдой играли в команде.

Зобнин – это внутренний лидер «Спартака», хоть он и не так часто выходит на поле, но такие люди нужны команде, болельщикам. Рома может в раздевалке жестко кому‑то что‑то сказать, и ему никто так же не ответит.

«Спартак» точно не обеднеет от этого продления. Каких‑то выдающихся его матчей я не вспомню, но и провальных от Ромы тоже не помню – это надежнейший футболист, и правильно, что клуб продлил с ним контракт», – сказал Ловчев.

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.