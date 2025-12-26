Появились фото возможной формы «Реала» на следующий сезон. Она белая с розовыми полосками и зелеными вставками

Появились фото возможной формы «Реала» на следующий сезон.

На сайте Footy Headlines появились изображения возможной домашней формы «Реала» на сезон-2026/27.

Футболка выполнена в классическом белом цвете в сочетании с воротником и манжетами рукавов в зеленом цвете с узором, а также тремя розовыми полосами и темно-зеленым логотипом Adidas.

Фото: footyheadlines.com