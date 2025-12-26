Юран о допуске России: «Европа заняла позицию против нас, судя по новостям. Вернуться будет непросто»

Юран о возвращении России: европейцы к нам не очень дружественно настроены.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран высказался о возможном возвращении российских футбольных команд на международные соревнования.

Россия отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

«Возвращение российского футбола на международную арену? Конечно, хотелось бы этого, тем более тенденция началась – дзюдоисты под нашим флагом и с нашим гимном выступают. Другие федерации тоже постепенно возвращаются.

Дай Бог, чтобы эта тенденция развивалась и на футбол, по крайней мере, хочется в это верить. Но, мне кажется, в ближайшее время нам будет непросто вернуться. Мы же в УЕФА. А сейчас, судя по новостям, Европа заняла позицию против нас.

Так что, думаю, не так быстро мы вернемся. Это же европейцы. Они, к сожалению, не очень дружественно к нам настроены», – сказал Юран.