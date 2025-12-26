Сыновья Жоты появятся на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулвс». Погибший в ДТП футболист играл за эти клубы
Сыновья Диогу Жоты выйдут на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулвс».
Диниш и Дуарте Жота появятся на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптоном» в субботу.
Сыновья экс-форварда мерсисайдцев, погибшего в июле в результате ДТП, выйдут на газон «Энфилда» в сопровождении маскотов клубов.
Жота в ходе карьеры выступал за обе команды.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Times
