Сыновья Жоты появятся на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулвс». Погибший в ДТП футболист играл за эти клубы

Сыновья Диогу Жоты выйдут на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулвс».

Диниш и Дуарте Жота появятся на поле перед матчем «Ливерпуля » и «Вулверхэмптоном » в субботу.

Сыновья экс-форварда мерсисайдцев, погибшего в июле в результате ДТП, выйдут на газон «Энфилда » в сопровождении маскотов клубов.

Жота в ходе карьеры выступал за обе команды.