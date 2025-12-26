Марсело назвал Месси самым сложным соперником. В список экс-защитника «Реала» также вошли Навас, Прието и Педро
Марсело назвал Месси, Наваса, Прието и Педро самыми сложными соперниками.
Бывший защитник «Реала» Марсело ответил на вопрос о самых сложных соперниках, против которых ему приходилось играть.
Марсело отреагировал: «Ух, эти ребята действительно доставляли мне проблемы».
Первым бразилец назвал Лионеля Месси, которого он с улыбкой описал как «очень сложного соперника».
Затем он упомянул экс-футболиста «Севильи» Хесуса Наваса.
«Он тоже создавал мне проблемы», – отметил Марсело.
Далее экс-защитник назвал бывшего полузащитника «Реал Сосьедад» Хаби Прието.
«Людям он казался довольно обычным, но на самом деле с ним было невероятно сложно. Я не думал, что он будет так бегать или что-то делать… Но он был молодцом», – объяснил Марсело.
В завершение списка бразилец добавил экс-полузащитника «Барселоны» Педро.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11158 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости