Марсело назвал Месси самым сложным соперником. В список экс-защитника «Реала» также вошли Навас, Прието и Педро

Марсело назвал Месси, Наваса, Прието и Педро самыми сложными соперниками.

Бывший защитник «Реала» Марсело ответил на вопрос о самых сложных соперниках, против которых ему приходилось играть.

Марсело отреагировал: «Ух, эти ребята действительно доставляли мне проблемы».

Первым бразилец назвал Лионеля Месси , которого он с улыбкой описал как «очень сложного соперника».

Затем он упомянул экс-футболиста «Севильи» Хесуса Наваса .

«Он тоже создавал мне проблемы», – отметил Марсело.

Далее экс-защитник назвал бывшего полузащитника «Реал Сосьедад » Хаби Прието .

«Людям он казался довольно обычным, но на самом деле с ним было невероятно сложно. Я не думал, что он будет так бегать или что-то делать… Но он был молодцом», – объяснил Марсело.

В завершение списка бразилец добавил экс-полузащитника «Барселоны» Педро.