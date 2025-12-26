City Football Group продала свою долю в «Мумбаи Сити» в связи с «неопределенностью вокруг будущего индийской Суперлиги»

City Football Group продала свою долю в «Мумбаи Сити».

City Football Group, владеющая «Манчестер Сити», «Жироной», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурном» и другими клубами, объявила о продаже своей доли в «Мумбаи Сити».

В заявлении группы говорится, что решение принято «после всестороннего коммерческого анализа, а также в связи с сохраняющейся неопределенностью вокруг будущего индийской Суперлиги».

City Football Group приобрела контрольный пакет индийского клуба в 2019 году.