  • Алексей Гасилин: «Спартак» стал середняком РПЛ – абсурдные решения менеджмента, трансферы на 50 млн, которые не помогают команде. На Ливая деньги выкинули в мусор»
32

Алексей Гасилин: «Спартак» стал середняком РПЛ – абсурдные решения менеджмента, трансферы на 50 млн, которые не помогают команде. На Ливая деньги выкинули в мусор»

Алексей Гасилин: «Спартак» – разочарование года, абсурдные решения менеджмента.

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал «Спартак» главным разочарованием уходящего года в российском футболе.

– Какая команда больше всего разочаровала в 2025 году?

– Конечно, «Спартак», хоть там уже все привыкли к неудачной трансферной политике, чехарде с тренерами. Слишком абсурдное принятие решений.

Клуб стал середняком нашего чемпионата. Как можно делать трансферы на 50 миллионов, которые не помогают команде? Это абсурдные, отвратительные решения менеджмента, тренерской руки. До зимы прошлого года «Спартак» боролся за чемпионство, Угальде забивал пачками, а они взяли Ливая Гарсию. Деньги выкинули в мусор.

Ливай Гарсия – худший трансфер чемпионата за год?

– По соотношению «цена – качество» – да, – сказал Гасилин.

Нападающий перешел в «Спартак» 7 февраля из АЕК за 18,7 млн евро, что стало рекордной покупкой в истории московского клуба.

В весенней части прошлого сезона Гарсия провел за красно-белых 15 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. В нынешнем сезоне форвард сыграл 18 матчей, в которых забил 6 голов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoЛивай Гарсия
logoСпартак
деньги
logoМанфред Угальде
logoАлексей Гасилин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
