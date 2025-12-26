Аморим о трансферах: «У «МЮ» есть план, и мы будем его придерживаться. Если сможем, подпишем игрока, который станет будущим клуба»

Аморим о трансферах: у «МЮ» есть план, и мы будем его придерживаться.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим высказался о планах клуба в зимнее трансферное окно.

«Сейчас мы сталкиваемся с проблемами, но у клуба есть план, и мы будем его придерживаться.

Если у нас появится возможность подписать игрока, который, по нашему мнению, станет будущим клуба, это случится.

Если нет, у нас есть Джек [Флетчер], у нас есть Шей [Лейси]. Через три недели с нами будут Амад [Диалло], Нуссаир [Мазрауи] и Бриан [Мбемо], а также вернутся Бруну [Фернандеш] и Кобби Майну», – сказал Аморим.