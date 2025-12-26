Аморим о трансферах: «У «МЮ» есть план, и мы будем его придерживаться. Если сможем, подпишем игрока, который станет будущим клуба»
Аморим о трансферах: у «МЮ» есть план, и мы будем его придерживаться.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о планах клуба в зимнее трансферное окно.
«Сейчас мы сталкиваемся с проблемами, но у клуба есть план, и мы будем его придерживаться.
Если у нас появится возможность подписать игрока, который, по нашему мнению, станет будущим клуба, это случится.
Если нет, у нас есть Джек [Флетчер], у нас есть Шей [Лейси]. Через три недели с нами будут Амад [Диалло], Нуссаир [Мазрауи] и Бриан [Мбемо], а также вернутся Бруну [Фернандеш] и Кобби Майну», – сказал Аморим.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
