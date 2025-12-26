Рауль Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, для ЛЧ и трофеев. Туда должны идти только те тренеры, которые способны справляться с давлением»

Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, для ЛЧ и для трофеев.

Бывший тренер «Спартака » Рауль Рианчо высказался об увольнении Деяна Станковича из клуба.

«Увольнение Станковича произошло из-за плохих результатов. Ни с чем другим его уход связывать не нужно. Не стоит искать причину в том, что он иностранец.

В «Спартаке» всегда были и будут очень высокие требования к тренерскому штабу. Туда должны идти только те специалисты, которые способны справляться с давлением.

«Спартак» – это клуб для лучших игроков, для Лиги чемпионов и для трофеев. Великая история красно-белых говорит сама за себя. Конечно, клуб должен выигрывать больше трофеев. Болельщики этого заслуживают», – сказал Рианчо.