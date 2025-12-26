Быстров о Новом годе: «Семейный праздник, не до спорта. Самое лучшее – проводить его среди близких»

Владимир Быстров: мое новогоднее желание не будет связано с футболом.

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и других клубов Владимир Быстров рассказал, как будет праздновать Новый год.

– Как всегда все будет, семейный круг. По-моему, самое лучшее – проводить такой праздник среди близких, друзей, людей, которых знаешь.

– Есть традиции, которых стараетесь придерживаться при праздновании Нового года?

– Я думаю, как у всех: загадываем желание, жжем салфетки, чокаемся. У каждого свои «примочки».

– Но желание точно будет? Еще не вышли из возраста, когда хочется что-то загадать?

– Безусловно. Без какой-то сказки, веры в чудеса не может быть праздника. Будет ли мое желание связано с футболом? Конечно, нет.

– Новый год у вас когда-нибудь ассоциировался со спортом? Может, подарки в виде мяча или клюшки? Или просмотр мультфильма «Шайбу! Шайбу!»?

– Новый год – больше семейный праздник: все гуляют, празднуют, салюты, фейерверки. Не до спорта. Но, когда еще в Луге жили, вместе с ребятами брали клюшки, теннисный мяч и шли во двор играть в хоккей. Могли до утра играть, если родители разрешали. Хоть каждый день. А в Новый год можно было не спать, – сказал Быстров.