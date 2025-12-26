Гендиректор «Спартака» о продлении Зобнина: «Роман многого достиг с командой, он не просто ценный игрок, а лидер и капитан. Желаю ему добиться еще множества побед с красно-белыми!»

Некрасов о продлении Зобнина: он не просто ценный игрок, а лидер «Спартака».

Генеральный директор «Спартака » Сергей Некрасов высказался о продлении контракта с Романом Зобниным .

Новое соглашение 31-летнего полузащитника рассчитано до 2027 года.

«Очень рад, что мы продлили соглашение с Романом. Он уже многого достиг вместе со «Спартаком» и сегодня является не просто ценным футболистом, а лидером и капитаном, чей опыт чрезвычайно важен для коллектива.

Кроме того, Зобнин активно развивает собственную академию. В процессе переговоров мы обсудили сотрудничество в этом направлении. Желаю Роману добиться еще множества побед с красно-белыми!» – сказал Некрасов.