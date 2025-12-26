Гендиректор «Спартака» о продлении Зобнина: «Роман многого достиг с командой, он не просто ценный игрок, а лидер и капитан. Желаю ему добиться еще множества побед с красно-белыми!»
Некрасов о продлении Зобнина: он не просто ценный игрок, а лидер «Спартака».
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о продлении контракта с Романом Зобниным.
Новое соглашение 31-летнего полузащитника рассчитано до 2027 года.
«Очень рад, что мы продлили соглашение с Романом. Он уже многого достиг вместе со «Спартаком» и сегодня является не просто ценным футболистом, а лидером и капитаном, чей опыт чрезвычайно важен для коллектива.
Кроме того, Зобнин активно развивает собственную академию. В процессе переговоров мы обсудили сотрудничество в этом направлении. Желаю Роману добиться еще множества побед с красно-белыми!» – сказал Некрасов.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11156 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости