«Динамо» хочет подписать центрального защитника. От Лейте из «Униона» в клубе отказались (Иван Карпов)
«Динамо» намерено подписать центрального защитника.
«Динамо» планирует усилить оборону в зимнее трансферное окно.
По информации инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые хотят подписать одного топ-игрока этой зимой: речь идет о центральном защитнике.
Другие трансферы не исключены, но хороший защитник считается приоритетом, и на него в клубе готовы потратиться.
Карпов отмечает, что «Динамо» отказалось от кандидатуры защитника «Униона» Диогу Лейте, об интересе к которому он сообщал ранее. Утверждается, что причиной стала недостаточная скорость игрока.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
