«Динамо» хочет подписать центрального защитника. От Лейте из «Униона» в клубе отказались (Иван Карпов)

«Динамо» намерено подписать центрального защитника.

«Динамо » планирует усилить оборону в зимнее трансферное окно.

По информации инсайдера Ивана Карпова , бело-голубые хотят подписать одного топ-игрока этой зимой: речь идет о центральном защитнике.

Другие трансферы не исключены, но хороший защитник считается приоритетом, и на него в клубе готовы потратиться.

Карпов отмечает, что «Динамо» отказалось от кандидатуры защитника «Униона » Диогу Лейте , об интересе к которому он сообщал ранее. Утверждается, что причиной стала недостаточная скорость игрока.