На Кубке Африки болельщиков бесплатно пускают на матчи, если к 20-й минуте стадион не заполнен (RFI)

На Кубке Африки болельщиков бесплатно пускают на матчи.

Организаторы Кубка Африки по согласованию с Африканской конфедерацией футбола позволяют болельщикам проходить на стадион бесплатно примерно через 20 минут после начала матчей, если к тому моменту трибуны будут не заполнены, сообщает RFI.

Так, матч сборных Камеруна и Габона (1:0) начался при почти пустых трибунах, однако по ходу первого тайма стадион заметно заполнился, несмотря на дождь.

Позже была объявлена официальная посещаемость – 35 200 зрителей на арене вместимостью более чем 45 000 мест. Подобные сцены наблюдались на многих матчах в первые дни турнира.

На игре между Демократической Республикой Конго и Бенином в Рабате изначально была объявлена посещаемость в 6 703 человека, однако позже она была скорректирована до 13 073.

Единственными матчами, билеты на которые полностью распроданы, стали встречи хозяев турнира – сборной Марокко – против Мали и Замбии, а также матчи Алжира против Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеи. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RFI
