Зобнин о новом контракте: «Спартак» стал для меня родным, очень его люблю. Другие варианты вообще не рассматривал»

Зобнин о продлении контракта: «Спартак» стал для меня родным, очень его люблю.

Полузащитник Роман Зобнин высказался о подписании нового контракта со «Спартаком ».

Сегодня стало известно , что стороны продлили соглашение до 2027 года.

– Это первое для меня подписание контракта в роли капитана. Счастлив и горд. Спасибо клубу за доверие! Со своей стороны постараюсь отдать «Спартаку» все, что способен.

– Как прошли переговоры?

– Очень легко. Встретились и все решили. Буквально за один день. Сейчас вот вернулся из отпуска и сразу приехал на подписание.

– Ты допускал, что можешь оказаться в другом клубе, или в уме был только «Спартак»?

– Вообще не рассматривал другие варианты. Я в «Спартаке» уже давно. Клуб стал для меня родным, и я его очень люблю.

– Как оцениваешь свой нынешний статус в команде? С одной стороны, ты капитан, с другой – в последнее время далеко не всегда выходишь на поле с первых минут.

– Действительно, продолжаю помогать «Спартаку» в немного другой роли. В команде сейчас очень высокая конкуренция, и я нерегулярно попадаю в стартовый состав. Но есть еще задача «держать раздевалку»: помогать и игрокам, и руководству, быть в каком-то роде связующим звеном.

– Летом следующего года исполнится 10 лет с тех пор, как ты стал спартаковцем. Осознаешь масштаб достижения?

– Мне кажется, я еще не до конца понимаю, насколько это много, потому что в «Спартаке» время летит очень быстро. Но очевидно, что 10 лет – это серьезный срок. При этом надеюсь, что мое сотрудничество с клубом продлится как можно дольше.

– Ты говорил, что ставишь цель провести 300 матчей за «Спартак». На сегодня у тебя в активе 291 игра. Но с учетом продления контракта можно этим ориентиром не ограничиваться?

– Всему свое время. Пока 300 матчей – актуальная цель. Надеюсь, обойдусь без травм, чтобы ничто не мешало ее достичь. Хотелось бы сделать это уже в текущем сезоне. Но важнее, разумеется, командные результаты. Мы обязаны их улучшить, – сказал Зобнин.