  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зобнин о новом контракте: «Спартак» стал для меня родным, очень его люблю. Другие варианты вообще не рассматривал»
11

Зобнин о новом контракте: «Спартак» стал для меня родным, очень его люблю. Другие варианты вообще не рассматривал»

Зобнин о продлении контракта: «Спартак» стал для меня родным, очень его люблю.

Полузащитник Роман Зобнин высказался о подписании нового контракта со «Спартаком».

Сегодня стало известно, что стороны продлили соглашение до 2027 года.

– Это первое для меня подписание контракта в роли капитана. Счастлив и горд. Спасибо клубу за доверие! Со своей стороны постараюсь отдать «Спартаку» все, что способен.

– Как прошли переговоры?

– Очень легко. Встретились и все решили. Буквально за один день. Сейчас вот вернулся из отпуска и сразу приехал на подписание.

– Ты допускал, что можешь оказаться в другом клубе, или в уме был только «Спартак»?

– Вообще не рассматривал другие варианты. Я в «Спартаке» уже давно. Клуб стал для меня родным, и я его очень люблю.

– Как оцениваешь свой нынешний статус в команде? С одной стороны, ты капитан, с другой – в последнее время далеко не всегда выходишь на поле с первых минут.

– Действительно, продолжаю помогать «Спартаку» в немного другой роли. В команде сейчас очень высокая конкуренция, и я нерегулярно попадаю в стартовый состав. Но есть еще задача «держать раздевалку»: помогать и игрокам, и руководству, быть в каком-то роде связующим звеном.

– Летом следующего года исполнится 10 лет с тех пор, как ты стал спартаковцем. Осознаешь масштаб достижения?

– Мне кажется, я еще не до конца понимаю, насколько это много, потому что в «Спартаке» время летит очень быстро. Но очевидно, что 10 лет – это серьезный срок. При этом надеюсь, что мое сотрудничество с клубом продлится как можно дольше.

– Ты говорил, что ставишь цель провести 300 матчей за «Спартак». На сегодня у тебя в активе 291 игра. Но с учетом продления контракта можно этим ориентиром не ограничиваться?

– Всему свое время. Пока 300 матчей – актуальная цель. Надеюсь, обойдусь без травм, чтобы ничто не мешало ее достичь. Хотелось бы сделать это уже в текущем сезоне. Но важнее, разумеется, командные результаты. Мы обязаны их улучшить, – сказал Зобнин.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11156 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Спартака»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Зобнин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года
сегодня, 09:06
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
51 минуту назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
54 минуты назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
55 минут назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
сегодня, 14:46
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
10 минут назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
22 минуты назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
37 минут назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
44 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
47 минут назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
сегодня, 14:45
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29