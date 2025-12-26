«Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года
«Спартак» и Роман Зобнин заключили новый контракт.
Полузащитник Роман Зобнин подписал новый контракт со «Спартаком».
«Официально: «Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным до 2027 года!
Капитан играет за красно-белых почти десять лет. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Желаем Роману оставаться примером профессионализма и поднять над головой новые трофеи в качестве капитана «Cпартака» 🏆», – говорится в сообщении красно-белых.
С полной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
