«Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года

«Спартак» и Роман Зобнин заключили новый контракт.

Полузащитник Роман Зобнин подписал новый контракт со «Спартаком ».

«Официально: «Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным до 2027 года!

Капитан играет за красно-белых почти десять лет. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Желаем Роману оставаться примером профессионализма и поднять над головой новые трофеи в качестве капитана «Cпартака» 🏆», – говорится в сообщении красно-белых.

С полной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .