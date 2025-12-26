Дембеле – спортсмен года во Франции по версии L’Équipe. Форвард «ПСЖ» обошел пловца Маршана, Дуэ – девятый

Усман Дембеле признан спортсменом года во Франции.

Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле признан изданием L’Équipe спортсменом года во Франции. Он выиграл Лигу чемпионов и завоевал «Золотой мяч» в 2025 году.

Второе место занял пловец Леон Маршан, третье – Шарли Дален из парусного спорта. Партнер Дембеле по «ПСЖ » и сборной Франции Дезире Дуэ расположился на девятом место.

У женщин победительницей стала велогонщица Полин Ферран-Прево, выигравшая «Тур де Франс».