Генсек РФС Митрофанов о возвращении России: «Инфантино и Чеферин дают понять, что у них недостаточно полномочий для этого решения. Они ждут позиции США»
Максим Митрофанов о возвращении России: Инфантино и Чеферин ждут позиции США.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, как идут переговоры по допуску России к турнирам.
По его словам, президент ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александер Чеферин дали понять, что не обладают достаточными полномочиями для решения этого вопроса.
«Оба президента завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения.
Они ждут позиции прежде всего, на мой взгляд, США. В том числе исходя из того, где находятся основные спонсоры этих федераций», – сказал Митрофанов.
Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
